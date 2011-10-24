Таджикистан зацікавлений в активізації співпраці з Харківщиною

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Таджикістан зацікавлений в активізації співробітництва з Харківською областю

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації за пісумками зустрічі заступника гбернатора Юрія САПРОНОВА з міністром освіти Республіки Таджикистан Абдуджаббором РАХМАНОВИМ та Надзвичайним і Повноважним Послом Таджикистану в Україні Шухратом СУЛТОНОВИМ.

«У співпраці Таджикістану з регіонами України Харківська область посідає провідне місце. Потенціал співробітництва великий, і ми повинні прагнути, щоб він активно використовувався. Сподіваюся, що наша співпраця буде активно розвиватися, і вона буде ще більш наповнена конкретними справами і результатами, і для цього у нас є багато проектів», - сказав Ш.СУЛТОНОВ.

Він повідомив, що напередодні офіційного візиту Президента Таджикістану в Україну, який запланований на 15-16 грудня, відбудеться засідання міжурядової комісії, на якому буде детально розглянуто питання економічного співробітництва, в тому числі з ВАТ «Турбоатом», ДП «Електроважмаш» та іншими підприємствами Харківщини.

Ш.СУЛТОНОВ також зазначив, що керівник Хатлонської області Таджикістану, з якою Харківська область підписала меморандум про співпрацю, дуже зацікавлений в її активізації і має намір відвідати Харківщину з конкретними пропозиціями щодо розвитку відносин між регіонами.