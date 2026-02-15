Обама зробив несподівану заяву щодо існування іншопланетян

44-й президент США Барак Обама вірить в існування прибульців, але сам він їх не бачив. Про це колишній очільник Білого дому заявив в інтерв'ю подкастеру Браяну Тайлеру Коену, яке доступне в соцмережі Х.
На питання журналіста, чи справді іншопланетяни існують він відповів ствердно. Водночас, Обама додав, що не варто вірити поширеним байкам про те, що нібито прибульців утримують на території авіабази в "Зоні 51" в США.
"Вони існують, але я їх не бачив, і їх не тримають у зоні 51. Там немає жодної підземної споруди, якщо тільки немає якоїсь грандіозної змови, яку вони приховали від президента Сполучених Штатів", - заявив колишній американський лідер.
Обама поділився з журналістом, що першим питанням, на яке він хотів отримати відповідь, ставши президентом, була саме стосовно існування іншопланетян.
Іншопланетне життя: останні новини
Раніше УНІАН повідомляв, що на території США та Мексики розташована величезна пустеля Чіуауа, на якій ховається Національний парк "Карлсбадські печери". Щороку мережу з близько 120 підземних печер відвідують приблизно півмільйона людей. Припускається, що Карлсбадським печерам може бути мільйони років. Дослідники й нині знаходять речі, які вони ніколи не вважали можливими, і які можуть мати звʼязок з пошуком інопланетного життя.
Також ми писали, що The Independent зазначило, що в новому дослідженні вказано припущення, що розвинені іншопланетні цивілізації можуть спілкуватися між собою у відкритий спосіб, використовуючи світлові спалахи як це роблять світлячки. До цього астрономи шукали дивні радіосигнали з далеких планет або незвичні теплові сліди, які могли б свідчити про наявність високих технологій. Тому в новому мисленнєвому експерименті дослідники з Університету штату Аризона пропонують зовсім інший спосіб. Вчені дійшли висновку, що штучні сигнали можуть бути значно більш виразними, ніж природне випромінювання пульсарів, якщо їх створює розвинена інопланетна цивілізація.