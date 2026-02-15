Топвійськові Великої Британії і НІмеччини закликали населення готуватися до війни з Росією

Військові чиновники наводять аргументи на користь посилення армій.

Найвищі військові керівники Великої Британії та Німеччини звернулися з безпрецедентним спільним закликом до громадськості прийняти "моральні" аргументи на користь переозброєння та підготуватися до загрози війни з Росією, пише The Guardian.

З цим проханням звернулися головний маршал авіації начальник штабу оборони Великої Британії Річард Найтон та начальник оборони Німеччини генерал Карстен Броєр. Вони позиціонували себе не лише як військові лідери двох країн, що найбільше витрачають військові кошти в Європі, а й "як голоси Європи, яка тепер має зіткнутися з незручними правдами про свою безпеку".

Вони заявили, що військова позиція Росії "рішуче змістилася на захід". А також наголосили, що в обороні та безпеці Європи потрібні "рішучі зміни".

У спільній статті, опублікованій у Guardian та німецькій газеті Die Welt після Мюнхенської конференції з безпеки, військові заявили, що вони мають обов'язок "пояснити, що поставлено на карту, щоб громадськість могла зрозуміти, чому Велика Британія та Німеччина зобов'язалися до найбільшого сталого збільшення витрат на оборону з часів закінчення холодної війни":

"У цих зусиллях є моральний вимір. Переозброєння – це не розпалювання війни. Це відповідальні дії країн, які сповнені рішучості захистити свій народ і зберегти мир".

Найтон і Броєр пишуть: "Якщо Росія сприймає Європу як слабку або розділену, вона може отримати сміливість поширити свою агресію за межі України. Історія вчить нас, що стримування не спрацьовує, коли супротивники відчувають роз'єднаність і слабкість. Ми знаємо, що російська агресія та наміри виходять за межі України".

Повторюючи формулювання, що використовуються урядовцями Великої Британії, Німеччини та інших європейських держав, Найтон і Броєр заявили, що складність загроз вимагає "чесної розмови з нашою громадськістю на всьому континенті про те, що оборона не може бути прерогативою лише військовослужбовців".

Вони закликали до "захисту всього суспільства" зі стійкою інфраструктурою, дослідженнями та розробками в галузі технологій з боку приватного сектору, а також національними інституціями, готовими функціонувати в умовах зростаючих загроз.

Відношення населення до переозброєння

Видання зазначило, що серед виборців у Великій Британії та Німеччині спостерігається значне небажання погоджуватися на економічні труднощі в обмін на переозброєння. Навіть попри те, що більшість людей в обох країнах вбачають високу можливість третьої світової війни у найближчі п’ять років.

Також видання нагадало про результати опитувань, проведених у Великій Британії, Німеччині та Франції. Опитування показали, що підвищення податків та збільшення витрат на збройні сили схвалюють меншість населення у всіх трьох країнах.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер днями заявив, що Британії терміново потрібні тісніші оборонні відносини з Європою, що охоплюють закупівлі та виробництво, щоб Велика Британія була в центрі сильнішої європейської оборонної структури. Європа, за його словами, була "сплячим гігантом", але промислове планування та закупівлі були фрагментованими.

