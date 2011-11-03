В Ізюмській лікарні чоловік з кулеметом улаштував розборки

Харків. 3 листопада. УНІАН. Працівники Ізюмського міськвідділу ГУ МВС України в Харківській області затримали 50-річного мешканеця Ізюма, який прийшов до центральної районної лікарні з’ясовувати стосунки зі своєю 44-річною співмешканкою з кулеметом.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Перед тим, як прийти до лікарні з кулеметом, чоловік побив свою співмешканку, яка опинилися на лікарняному ліжку після його побоїв. Наступного дня, вирішивши помститиця жінці за те, що вона звернулпася до лікарів, і про бійку стало відомо міліції, чоловік у лікарні знову завдав жінці численних ударів милицею. Після спілкування з міліцією за кілька годин чоловік знову повернувся до лікарні, але вже з ручним кулеметом. Зброю в чоловіка завдяки хитрощам зумів виманити лікар, який тут же зачинився в ординаторскій і викликав міліцію.

Слідчо-оперативна група, яка прибула до лікарні, затримала хулігана і вилучила збро. Виявилося, що в кулеметі Дехтярьова (часів Великої Вітчизняної війни) відсутній ударно-спусковий механізм. Чоловік був членом пошукової групи, що займалася розкопками та перепохованням солдатів, і кулемет знайшов під час розкопок.

За фактами порушена кримінальна справа за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та за ст.122 (умисні середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Раніше він уже мав проблеми із законом - півтора року тому був засуджений за незаконне зберігання вибухових речовин з випробувальним терміном в один рік. Санкціями статей, за якими порушені кримінальні справи, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.