У Харкові сьогодні - акція протесту

Харків. 3 листопада. УНІАН. У Харкові, на площі Свободи, розпочався мітинг активістів громадських організацій, які вимагають відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та розпуску Верховної ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, перед Будинком рад зібралося близько 100 воїнів-афганців, чорнобильців, представників обласної профспілки підприємців, руху «Спільна справа», організації «Громадянська позиція», а також партії «Фронт Змін». Активісти тримають Державні прапори України й символіку партії «Фронт Змін».

Люди вимагають негайного проведення перевиборів Президента та Верховної Ради, скасування всіх нормативно-правових актів, які звужують або обмежують права та свободи громадян, законодавчого закріплення права громадян на відкликання будь-якого посадовця.

Активісти розпочали збір підписів за відставку глави держави і парламенту.

За словами голови Харківської обласної організації профспілки підприємців Валерія РЄПІНА, харківські організації підтримують всеукраїнську акцію «Вперед!», яка зранку розпочалася в Києві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові, на площі Свободи, протягом дня проходитиме мітинг опозиційних політичних сил і громадських організацій.

Близько 13.00 до громадських організацій, які розпочали мітинг, приєднаються політичні партії, що входять до обласного Комітету опору диктатурі. О 15.00 до мітингувальників приєднаються громадські організації, котрі зранку не мали можливості взяти участь у мітингу.