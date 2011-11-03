Маркевич: про перший матч у Швеції треба забути

Харків. 3 листопада. УНІАН. Тренер Металіста Мирон Маркевич і нападаючий команди Марко Девіч провели прес-конференцію, приурочену матчу в Лізі Європи зі шведсьм Мальме.

- Основне для нас - забути першу гру. Ми там виграли з гарним результатом, особливо, якщо враховувати те, що грали на виїзді. Тут матч буде іншим. Команді нічого втрачати, вони будуть грати розкуто. У них чемпіонат закінчився, а у нас ще йде. Головне - щоб не було шапкозакидального настрою, потрібно вийти і грати серйозно.

Що плануєте робити, щоб не пропустити?

Це нас і хвилює, ми спочатку пропускаємо, а потім починаємо грати. Футболісти розуміють, що треба виходити і грати. Ліга Європи - це серйозний рівень, де команди виходять і б`ються до кінця. Зараз буде розбір матчу з Ворсклою. Ми покажемо моменти у другому таймі, де вони, скажімо м`яко, погано грали.

Хто зараз в лазареті у Металіста, і питання до Марко - як самопочуття?

Мирон Маркевич: Під питанням Хав`єр, всі інші готуються до гри. За Марко відповім - він вийде із самого початку. Скільки він зіграє - сподіваюся, повний матч.

Марко Девіч: Можу сказати, що готовий на всі 100%

Чи не закрадаються думки про те, що у хлопців в голові недільна гра з Динамо?

Ще 4 дні тому була. Потрібно думати про завтрашній матч, а в неділю буде вже наступний. На кожен матч потрібно виходити як на останній.

Марко, як настрій на завтрашній матч у команди?

Повністю згоден з тренером - треба забути першу гру, в якій ми виграли. Хотілося б, аби команда вийшла завтра так само, як і на ту гру. Всі хлопці розуміють, наскільки важливий цей матч для нас і для України. Я впевнений, що проблем з настроєм не буде.

Хто зіграє замість Крістальдо?

Я вже відповів - Девіч буде грати на вістрі.

Не розглядали варіант почати матч удесятьох? (Сміх у залі)

Мальме - гарна команда. Вони чемпіони своєї країни, вони виграли у Глазго Рейнджерз, але трохи не вистачило. У гостях ми виграли - це добре, але це вже позаду. Треба виходити і брати очки, залишати все на останній матч не можна.

Хто захищатиме ворота завтра?

Дишленкович.

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