IT-сфера може стати двигуном реформ, вважає Сапронов

Харків. 3 листопада. УНІАН. IT-сектор в Україну може стати двигуном реформ за умови преференцій від держави.

Таку точку зору висловив Заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, повідомляє сайт ОДА.

«Отримання преференцій компаніями, які працюють в IT-сфері, послужить позитивним сигналом для іноземних інвесторів, які потребують певних гарантій для роботи в Україні», - сказав Ю.САПРОНОВ..

«Поки наші IT-спеціалісти розробляють лише невеликі частини програм, по суті будучи постачальниками інформаційного сировини, тоді як повністю готовий продукт можна продати набагато дорожче. Отримавши преференції від держави, IT-сфера зробить стрімкий ривок у розвитку та виведе Україну в десятку світових лідерів », - висловив думку віце-губернатор.