Тренер Мальме: виграти в Металіста було б чудово

Харків. 3 листопада. УНІАН. Передматчова прес-конференція головного тренера Мальме, а також футболістів: Даніеля Андерссона і Ілоана Хамада.

Рікард Норлінг:

- Ми добиралися сюди практично півдня, але ми раді, що завтра зіграємо з хорошою командою на прекрасному стадіоні. Це відмінний тест для нас, і ми сповнені сподівань перед цією грою.

Ваша команда не буде грати в єврокубках у наступному сезоні, чи означає це, що матчі ЛЄ для вас тепер - головна мета?

Можна сказати, що ми не будемо грати практично два роки. Але ми продовжуємо вчитися, ми намагаємося грати максимально вдало. У нас молодий склад, ми сподіваємося, що навіть враховуючи те, що ми пропустимо наступний рік, ми зможемо набратися досвіду і показати себе після цієї паузи.

Який результат завтра буде вважатися вдалим? Ви сподіваєтеся виграти?

Ми хочемо домогтися найкращого результату. Якщо ми виграємо - це буде чудово. Нічия - теж добре. Але ніколи не скажеш заздалегідь, якою може бути ця нічия. Вона може бути удачею, а може - розчаруванням. У будь-якому випадку, нічия - нормальний результат, а перемога - це шикарно!

У попередньому матчі відчувалося, що була установка на силову і провокаційну гру проти Металіста. Чи справді це так, і чи буде цю тактику збережено в цьому матчі?

Я не впевнений, що я дійсно зрозумів питання. Футбол - гра пристрасті і агресії. Іноді ви хочете виграти за будь-яку ціну. Крістальдо показав справжній футбольний дух, він молодий. Це не було нашою метою, ми не хотіли, щоб кого-небудь з ваших гравців було вилучено.

Питання Даніелю Андерссону. Ви - не тільки капітан. У наступному сезоні ви станете асистентом головного тренера і будете працювати із захисниками. Як, по-вашому, буде грати команда в четвер?

Металіст - хороша команда, але і Мальме не буде здаватися. Ми будемо намагатися грати якомога щільніше у захисті.

Збірна Швеції виступає на міжнародній арені, а клубний футбол у країні не дуже високого рівня. У чому причини?

Кращі з гравців виїжджають з наших клубів, тому що існують якісь фінансові аспекти. Це одна з головних причин. Але, я гадаю, що, навіть граючи в Лізі Європи, ми зможемо зробити багато чого для нашого футболу.

Питання Ілоану Хамаду. Ти забив гол у минулій грі, забивав багато голів у чемпіонаті, ти поведеш команду за собою, як думаєш, як побудується гра завтра?

Ми не реалізували багато моментів у попередній грі, так само як і в чемпіонаті. Завтра ми граємо проти прекрасної команди, але сподіваємося, що знову створимо свої моменти і на цей раз зможемо їх реалізувати.

Сайт ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА