В Харкові мітингують уже 400 активістів

Харків. 3 листопада. УНІАН. У Харкові на мітингу обласного Комітету опору диктатурі, який зараз проходить на площі Свободи, близько 400 представників опозиційних політичних сил регіону вимагають відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та перевиборів до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники тримають національні прапори, прапори із символікою ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», партій «Громадянська позиція», «Реформи і порядок», «Спільної справи», ініціативної групи «Прорвемось», транспаранти з написами: «Ні – авторитарному режиму!», «Негідні владні рішення приймає влада негідників», «Криза у влади, а не у народу», «Красные предатели, синие уголовники – слабая Украина».

За словами голови обласної організації ПРП Івана ВАРЧЕНКА, планується, що у мітингу, який триватиме протягом дня, візьмуть участь до однієї тисячі осіб.

Він повідомив, що опозиційні політичні сили Харківщини збирають підписи під вимогою відставки Президента і перевиборів до Верховної ради України, а також готують звернення до Харківської обласної ради з проханням «підтримати цю вимогу всіх прошарків населення». Мітингувальники скандують: «Владу геть!», «ЯНУКОВИЧА геть!».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові, на площі Свободи, об 11.00 розпочався мітинг афганських і чорнобильських організацій. О 13.00 до мітингувальників приєдналися партії, які входять до Комітету опору диктатурі у Харківській області, а о 15.30 на площу вийдуть представники об’єднань підприємців та громадських організацій.