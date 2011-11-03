Іспанська та голландська збірні поклали око на базу «Металіста»

Харків. 3 листопада. УНІАН. Національні збірні Іспанії та Нідерландів виявляють предметний інтерес до тренувальної бази «Металіста» у Харкові, яка пропонується для команд-учасниць майбутнього Євро-2012.

Про це в інтерв’ю російському інформагентству «Р-Спорт» повідомив заступник директора МОК «Євро-2012 України» Олег ШКРЕБА, передає сайт ukraine2012.



«Не секрет, що основна маса європейських збірних бажає базуватися у Польщі, але збірні Іспанії та Голландії виявляють дуже серйозний інтерес до бази у Харкові. Німці й італійці приїжджали й дивилися, але це були, скоріше, візити ввічливості», – зазначив футбольний функціонер.



За його словами, представники російської збірної поки не робили конкретних запитів щодо українських баз Євро-2012, але наша Україна може запропонувати східним сусідам найсучасніші тренувальні комплекси. Серед них, сказав О.ШКРЕБА, і база харківського «Металіста», що близька до кордону з Росією, якщо це буде вирішальним фактором при виборі бази.

«Загалом, є з чого вибрати», – резюмував О.ШКЕБА.

Довідка УНІАН. Навчально-тренувальна база «Металіст» розташована в селищі Високому у передмісті Харкова. Об`єкт включений до програми підготовки міста до Євро-2012. Реалізацію проекту здійснює група DCH (президент - український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ).

Будівництво першої черги бази «Металіста» було завершене в 2009 р. Команда отримала сучасний житловий корпус, номери для футболістів, VIP-зону з апартаментами класу «люкс», медико-реабілітаційний центр з басейном 17х8 м, зону допінг-контролю, прес-центр. В рамках роботи над першою чергою була проведена модернізація футбольних полів.

Друга черга, будівництво якої було розпочато навесні 2011 р. і завершене у жовтні, представлена у форматі готельного комплексу, повністю відповідному вимогам УЄФА до готелів найвищої категорії (5 зірок). Комплекс включатиме 33 готельних номери. Загальна місткість двох черг становить 88 номерів (враховуючи номери корпусу молодіжної команди).

Сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в НТБ «Металіст» (перша і друга черги) становить 24,6 млн. дол.

На знімку: навчально-тренувальна база ФК«Металіст» у Високому - загальний вигляд головного корпусу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

