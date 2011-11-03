У Харкові зібрали 5 тис. підписів за відставку Президента та перевибори парламенту

Харків. 3 листопада. УНІАН. У Харкові активісти обласної організації «ВО «Батьківщина» зібрали близько 5 тисяч підписів під вимогою відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та перевиборів до Верховної ради України.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови облорганізації ВО «Батьківщина» з агітаційно-пропагандистської роботи Валерій ДУДКО.

За його словами, підписи зібрано протягом дня, від початку мітингу на площі Свободи об 11.00.

В.ДУДКО зауважив, що своїми підписами вимогу опозиційних політичних сил регіону підтримали харків’яни, які не мають можливості вийти на акцію протесту на площу Свободи.

«Ми говоримо про те, скільки людей підтримали цю тезу. Це не стільки ті, хто вийшов на площу, а ті, хто висловив своє ставлення записом. Ми готові надати ці записи будь-кому», - сказав В.ДУДКО.

На разі збір підписів продовжується як активістами «ВО «Батьківщина», так і активістами громадського об’єднання «Спільна справа».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові, на площі Свободи, об 11.00 розпочався мітинг афганських і чорнобильських організацій. О 13.00 до мітингувальників приєдналися партії, які входять до Комітету опору диктатурі у Харківській області, а о 15.30 на площу вийдуть представники об’єднань підприємців та громадських організацій. Наразі на площі Свободи мітингують близько 500 осіб. Люди вимагають негайного проведення перевиборів Президента та Верховної ради, скасування всіх нормативно-правових актів, які звужують або обмежують права та свободи громадян, законодавчого закріплення права громадян на відкликання будь-якого посадовця.