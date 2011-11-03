Інновації потребують підтримки держави - Сапронов

Харків. 3 листопада. УНІАН. Чи буде успішним просування інновацій на Харківщині та в країні в цілому, залежить від підтримки держави.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

«Сьогодні за дорученням уряду розробляється інноваційна стратегія розвитку України на найближчі 10 років. Адже, як показала практика, без державної підтримки та приватних інвестицій, підприємства, які намагаються виробляти інноваційну продукцію, збиткові й найчастіше не виживають», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він вважає, що державні пільги на впровадження інновацій можуть стати тим важелем, який буде стимулювати інноваційне виробництво. «Крім того, - зазначає фахівець, -важливу роль відіграє і кадрове забезпечення інноваційної діяльності, тут потрібні не тільки науковці-новатори, але й управлінці з масштабним мисленням на перспективу».

Зокрема, сказав він, «концепція технополісу «П`ятихатки», над створенням якого ми зараз активно працюємо, передбачає отримання для нього особливого статусу, закріпленого законом, завдяки якому інноваційні компанії, які будуть працювати на його території, отримають пільги та преференції».