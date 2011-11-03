Відкрито новий авіарейс на Київ

Харьков. 3 ноября. УНИАН. Компания «Международные авиалинии Украины» открыла новый авиарейс по маршруту «Харьков-Киев-Харьков».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Международного аэропорта «Харьков», рейс, открытый 30 октября, будет выполняться 6 раз в неделю: в будние дни вылет из Харькова производится в 7:20 (посадка в столичном аэропорту «Борисполь» в 8:25), вылет из Киева производится в 20:00 (посадка в Международном аэропорту «Харьков» в 21:05).

По субботам осуществляется рейс только по маршруту «Харьков-Киев». По воскресеньям осуществляется рейс только по маршруту «Киев-Харьков». Перелет выполняется на воздушных судах АН-148 и Boeing 737.

Как отметил заместитель директора компании «Нью Системс АМ» (оператор Международного аэропорта «Харьков», входит в группу DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО) Виталий НЕДАШКОВСКИЙ, маршрут «Харьков – Киев – Харьков» на сегодня является одним из самых востребованных.

Как сообщалось, расширение географии прямого авиационного сообщения для Международного аэропорта «Харьков» осуществляется в рамках общей стратегии развития «воздушных ворот» Слобожанщины. В 2011 году было налажено регулярное сообщение между Харьковом и Баку, Харьковом и аэропортом «Жуляны» (Киев), возобновлен регулярный рейс «Харьков-Ереван», а также запущен второй ежедневный рейс «Харьков – Москва». Кроме того, жители региона получили возможность осуществлять беспересадочный перелет в города Ближнего Востока (Дубаи, Шарджа). Тем самым на практике реализуется заявленный А.ЯРОСЛАВСКИМ (владелец и президент группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012) курс на расширение авиасообщения между Харьковом, с одной стороны, и наиболее популярными среди харьковчан курортами и ключевыми европейскими городами, с другой.

МА «Харьков» входит в число украинских авиаобъектов Евро-2012 и в следующем году примет футбольных болельщиков, которые приедут из разных стран поддержать участников турнира. Реконструкция объекта осуществляется в формате частно-государственного партнерства: реконструкция аэродромного комплекса – за счет средств, выделенных из Государственного бюджета Украины, в объеме 191,3 млн. долл.; строительство 2-х новых терминалов, реставрация исторического здания аэровокзала, благоустройство прилегающей территории – за счет частных инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в объеме 107, 2 млн. долл.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) основанна в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Основная деятельность МАУ – это пассажирские и грузовые перевозки. Флот компании состоит из 19 самолетов «Боинг-737» различных модификаций. Базовым аэропортом МАУ является Государственный международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).