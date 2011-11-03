У Харкові будуть вимикати електорпостачання

Харків. 3 листопада. УНІАН. У Харкові згідно з графіком в окремих районах міста з 1 по 30 листопада з 9.00 до 18.00 будуть вимиками світло.

Як повідомляє АК «Харківобленерго», відключення споживачів від електропостачання відбуватиметься у зв’язку з проведенням капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій Харківських міських електромереж.