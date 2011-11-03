Металіст – Мальме: прогнози фахівців

Харків. 3 листопада. УНІАН. Колишні вітчизняні футболісти поділилися прогнозами на матч 4-го туру групового турніру Ліги Європи між харківським Металістом і шведським Мальме.



Олег Кузнєцов, колишній захисник Динамо - 3:0



Сергій Мізін, екс-півзахисник Карпат - 2:0



Едуард Цихмейструк, екс-півзахисник ЦСКА - 2:0



Олександр Мелащенко, екс-форвард Динамо - 2:0



Немов змовившись, вся четвірка фахівців зробила ставку на Металіст, який обіграє Мальме з різницею мінімум у два м`ячі, зберігши свої ворота на замку.



Хтось вважає, що шведи приїдуть просто відбувати номер і не будуть особливо опиратися, хтось навпаки - що гості всією командою стануть в обороні і будуть сподіватися лише на контратаки, але й така стратегія не завадить підопічним Мирона Маркевича забити кілька м`ячів.



В основному, всі сходяться на думці, що харків`яни, які перебувають у відмінній формі, спокійно переграють суперника і за підтримки рідних уболівальників практично вирішать завдання виходу в плей-офф.