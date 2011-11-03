Сьогодні вночі метро працюватиме на годину довше
19:34, 03 листопада 2011Харьків
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Для зручності уболівальників
Харків. 3 листопада. УНІАН. У ніч з 3 на 4 листопада харківський метрополітен працюватиме до 1:00.
Це пов`язане з тим, що 3 листопада на стадіоні «Металіст» проходитиме футбольний матч Ліги Європи УЄФА і потрібно буде забезпечити необхідний обсяг та безпеку пасажирських перевезень, повідомляє сайт Харківської міськради.
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