Сьогодні вночі метро працюватиме на годину довше

Харків. 3 листопада. УНІАН. У ніч з 3 на 4 листопада харківський метрополітен працюватиме до 1:00.

Це пов`язане з тим, що 3 листопада на стадіоні «Металіст» проходитиме футбольний матч Ліги Європи УЄФА і потрібно буде забезпечити необхідний обсяг та безпеку пасажирських перевезень, повідомляє сайт Харківської міськради.