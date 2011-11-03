Металіст завдав поразки шведському Мальме

Харків. 3 листопада. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи завдав поразки шведському Мальме.

Матч щойно закінчився на стадіоні «Металіст» у Харкові. Рахунок гори 3:1 на користь харківського клубу.

Голи у Металіста забили Тайсон (46, 57) і Фініньо (90+1), у МАльме - Ранегі (66).

Після чотирьох ігор: Металіст - 10 очок, АЗ - 6, Аустрія - 6, Мальме - 0

Наступні матчі 30 листопада: Металіст - Аустрія, Мальме - АЗ

На знімку: півзахисник Металіста Едмар бореться за м`яч у матчі з Мальме.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА