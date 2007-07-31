Харків’яни відсутні у першій десятці Партії регіонів

Харків. 31 липня. УНІАН. У проекті першої десятки виборчого списку, з яким визначається зараз Партія регіонів, відсутні імена відомих харківських політиків.

У переліку кандидатів, яких згадують, значиться харків’янка Інна БОГОСЛОВСЬКА, яка може увійти до першої «тридцятки».

Як повідомляє сьогодні газета «Коммерсант-Украина» з посиланням на інформацію високопоставлених джерел у Партії регіонів, до десятки увійшли, перш за все, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, перший віце-прем`єр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ і віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ.

Крім того, місця в десятці гарантовані також лідеру фракції Партії регіонів у Верховній Раді V скликання Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ, депутатам Тарасу ЧОРНОВОЛУ, Віктору ТИХОНОВУ, Рінату АХМЕТОВУ і Вячеславу БОГУСЛАЄВУ. Всі вони, як відомо, були в першій десятці на виборах в 2006 році. Водночас присутність у першій десятці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ (№2 у списку на виборах у 2006 році), депутатів Верховної Ради V скликання Георгія СКУДАРА (№3), Юхима ЗВЯГІЛЬСЬКОГО (№9) і Бориса КОЛЕСНІКОВА (№10) поки що «залишається під питанням».

«Колишній голова СДПУ(о) Віктор МЕДВЕДЧУК, а також міністр економіки, голова Партії промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ і заступник міністра юстиції, лідер партії «Віче» Інна БОГОСЛОВСЬКА увійдуть до перших 30 номерів списку», - повідомило джерело. При цьому джерело стверджує, що «після внесених змін у Партії регіонів з нинішніх депутатів залишиться близько 85%».

Разом з тим, як повідомив виданню один з представників Партії регіонів, який побажав залишитися неназваним, участь представників СДПУ(о) у виборчих списках партії, яка раніше обговорювалася, дотепер залишається під питанням. «Переговори ведуться, тільки СДПУ(о) не знає, з ким їх вести. Я знаю, що вони говорять з ЯНУКОВИЧЕМ і КЛЮЄВИМ. Проблема у Вікторі МЕДВЕДЧУКУ. Він настільки одіозна особа, що його присутність у списку — це мінус 10% електорату в західних і східних областях», - пояснив співбесідник «Коммерсанту».

Після вчорашнього засідання президії політради Партії регіонів, на якій обговорювалися питання про проведення з`їзду, запланованого на 4 серпня, а також принципи формування виборчого списку, офіційну заяву зробив депутат Верховної Ради V скликання Михайло ЧЕЧЕТОВ: «Принципових розбіжностей у членів політради і політвиконкому щодо кандидатур, внесених до виборчого списку, не існує. Проте до рішення з`їзду говорити про конкретні персоналії вважаю передчасним», - заявив він.

Іншою причиною, з якої Партія регіонів поки що не наважується назвати навіть проект виборчого списку, за словами М.ЧЕЧЕТОВА, є продовження консультацій з представниками інших політичних сил.

«До партійного списку Партії регіонів можуть бути включені політичні діячі країни, які не присутні у складі нинішнього парламенту», - сказав він. На уточнююче питання, за рахунок кого обновлятимуться списки, М.ЧЕЧЕТОВ відповів, що списки партії обновляти не потрібно, оскільки «вона буде представлена в новому парламенті в більш широкому складі».

Як повідомляв УНІАН, планується, що виборчий список Партії регіонів на дострокові парламентські вибори буде затверджено 4 серпня на з`їзді партії.