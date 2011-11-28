Харківщина готова презентувати регіональну модель реформування медицини

Харків. 28 листопада. УНІАН. Харківський область готова презентувати регіональну модель реформування галузі медицини.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це на брифінгу в Обласній клінічній лікарні заявив губернатор Михайло ДОБКІН.

Він зазначив, що на Харківщині зосереджений потужний медичний науковий потенціал, досвід якого можна використовувати на загальнонаціональному рівні. За словами М.ДОБКІНА, на сьогодні деякі проекти в галузі охорони здоров’я у Харкові та області вже реалізовуються, зокрема працює Центральна диспетчерська служба швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА, проінспектувавши роботи зі створення Харківського регіонального перинатального центру та діяльність Центральну диспетчерську службу швидкої та невідкладної медичної допомоги, зауважила, що ініціативи Харківської області варті поширення на всю Україну.

І.АКІМОВА висловила переконання, що Харківський регіональний перинатальний центр при Обласній клінічній лікарні розпочне роботу згідно з планом до 30 грудня 2011 року.

«Я подивилася, які на Харківщині є цікаві ініціативи, і переконалася, що їх дійсно багато. Вони дуже цікаві й гідні того, аби їх розповсюдити на території всієї України. Ми сьогодні були в Центральній диспетчерській службі швидкої та невідкладної допомоги. Це абсолютно новий підхід приїзду до пацієнта та його доставки до медичного закладу за 10 хвилин», - сказала І.АКІМОВА.

Довідка УНІАН. Регіональний перинатальний центр буде розташовуватися на 4 поверхах навчально-діагностичного корпусу обласної клінічної лікарні. Його унікальність полягатиме в тому, що тут зможуть надавати медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим, які мають патології і потребують спеціалізованого лікування.

Триває підготовка кваліфікованого персоналу для Регіонального перинатального центру. Станом на 18 листопада охоплено навчанням 259 медичних працівників, в т.ч. 107 акушерів-гінекологів, 14 неонатологів та 6 анестезіологів, а також 132 середніх медичних працівника: 56 акушерок та 76 медичних сестер. На циклі спеціалізації з дитячої анестезіології навчається один лікар.

У Харкові впроваджена автоматизована система роботи швидкої допомоги. Завдяки їй швидкість прибуття бригади допомоги за викликом по місту Харкову становить до 10 хвилин, понад 80% викликів по області обслуговується протягом 20 хвилин. По місту працює 90 машин швидкої невідкладної допомоги, кожна з яких оснащена GPS-навігацією, що дає змогу слідкувати за роботою лікарів у режимі реального часу. Також карети швидкої допомоги оснащені кардіографом. У разі спірних ситуацій лікарі швидкої можуть одразу передати цю кардіограму до стаціонару, де її розглянуть спеціалісти.