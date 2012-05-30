Торік на перевірки і регулювання підприємці витратили понад 7 млрд. грн.

Харків. 30 травня. УНІАН. У 2011 році на проведення перевірок і регулювання своєї діяльності підприємці України витратили понад 7 мільярдів гривень.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні в ході наради з питання створення сприятливих умов для малого і середнього бізнесу та органів місцевого самоврядування та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами сказав директор Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва, голова регіональної ради підприємців у Харківській області Денис Ткачов.

За його словами, в Україні налічується 36 контролюючих органів, які уповноважені проводити перевірки суб`єктів підприємницької діяльності. Минулого року підприємці України витратили понад 7 млрд. грн. на проведення перевірок і на технічне регулювання своєї діяльності. Значну частину цих коштів становлять неофіційні платежі.

«Основні органи, з якими стикаються суб`єкти малого та середнього бізнесу це найчастіше Державна податкова служба, Державна служба з боротьби з економічними злочинами, санітарно-епідеміологічна служба, ветеринарна інспекція, органи прокуратури, МНС та Служба безпеки України», - сказав Д.Ткачов.

На його думку, для усунення цих проблем необхідно говорити про системну роботу в трьох основних напрямках.

«Перше, це оптимізація законодавства та дерегуляція підприємницької діяльності, які можливі тільки на національному рівні. Друге, робота із самими підприємцями для підвищення рівня їхньої правової та організаційної підготовки як безпосередньому функціонуванні бізнесу, так і взаємодії з контролюючими та перевіряючими органами. Третє, максимальне усунення незаконних перевірок як явища», - сказав Д.Ткачов.

Він наголосив, що «посвідчення співробітника відповідного органу не має ставати методом збагачення для окремих його представників. Тут персональну відповідальність повинні нести керівники відповідного рівня».

У свою чергу головуючий на нараді керівник Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін сказав: «Це питання назріло давно, і сьогоднішній його розгляд у цьому залі допоможе нам розплутати той клубок проблем, які накопичилися до цього часу і важкими гирями на ногах заважають реалізувати свої проекти бізнесу, виконувати свої повноваження органам місцевої влади та громадським організаціям».

«Я далекий від думки, - додав М.Добкін, - що ми за один день кардинально змінимо всю ситуацію, тому що інерція у правоохоронної системи, контролюючих органів дуже велика. Але головне, що ми сьогодні спільними зусиллями намагаємося вибудувати шлагбаум на шляху поборів з підприємців, на шляху занадто жорсткого підходу до органів місцевого самоврядування».