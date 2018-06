Тимошенко відмовилась від відеоконференції з американським судом

Харків. 10 серпня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України повідомляє, що засуджена колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко подала заяву про офіційну відмову від участі у відеоконференції у справі «Universal Trading and Investment Co. Inc. проти Юлії Тимошенко».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС, свою відмову Ю.Тимошенко мотивувала зокрема тим, що, згідно з рекомендаціями вітчизняних лікарів та фахівців німецької клініки «Шаріте», на цей час вона перебуває у стаціонарному медичному закладі, де проходить курс реабілітації.

Також екс-прем’єр у своїй заяві посилається на рекомендації лікарів, якими їй рекомендовано утриматись від участі у будь-яких заходах з метою забезпечення спокою та задля уникнення стресу.

Державна пенітенціарна служба додатково інформує, що про свою відмову від участі у відеоконференції Ю.Тимошенко проінформувала також і Міністерство юстиції України.

Крім того ДПтС нагадує, що і Качанівська виправна колонія (№54), і ЦКЛ «Укрзалізниці» (де сьогодні перебуває Ю.Тимошенко) оснащенні відповідним обладнанням і мають усі технічні можливості для проведення відеоконференцій.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня «КоммерсантЪ-Украина» з посиланням на свої джерела повідомив, що американський суд в режимі відеоконференції збирається допитати екс-прем`єра Ю.Тимошенко у справі про неповернення нею боргів компанії Universal Trading & Investment Co., Inc.

Перед цим, 31 липня, перший заступник міністра охорони здоров`я Раїса Моісеєнко повідомила, що за висновком фахівців Міжнародної медичної комісії, негативний вплив на процеси реабілітації пацієнтки, в першу чергу, мали надмірні відвідування Ю.Тимошенко посадовими особами та представниками міжнародних делегацій.

Українські та німецькі лікарі радять Ю.Тимошенко обмежити кількість зустрічей, сказала перший заступник глави МОЗ.