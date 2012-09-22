Харків. 22 вересня. УНІАН. Сьогодні - День осіннього рівнодення.

22 вересня 2012 року о 17-й годині 49 хвилин за київським часом Сонце вкотре перетне небесний екватор і перейде з північної півкулі небесної сфери в південну. Настане день осіннього рівнодення, тобто астрономічна осінь в північній півкулі, та весна - в південній.

Земля цього дня займає суворо вертикальне положення щодо Сонця. Цього дня тривалість дня і ночі на всій Землі однакова і дорівнює 12 годинам.

Початок астрономічного і календарного сезонів не співпадає, тому астрономічна осінь наступає у різний час. У 2003 році її початок припав на 13.47 23 вересня, в 2004 році - на 19.30 22 вересня, в 2005 році - на 01.23 23 вересня. У 2010 році він настав 23 вересня о 06.09, в 2011 році - о 12.05 теж 23 вересня.

Астрономи підрахували, що з 2012 по 2044 рік у високосні роки день осіннього рівнодення припадатиме на 22 вересня, а в звичайні роки - на 23 вересня.

Осіннє рівнодення - одне з чотирьох священних свят, які шанувалися і урочисто відзначалися з найдавніших часів. Це було часом вознесіння подяк богам за врожай і достаток, а також вшанування мертвих і прикрашання могил.

У Японії День осіннього рівнодення Шубун-но-хі вважається офіційним святом і відзначається з 1878 року. У свята існує ще одна назва - Тюніті, що означає «середній день». Це пов`язано з тим, що день осіннього рівнодення припадає на середину тижня, що має назву хіган.

Японці цього дня святкують не стільки унікальне астрономічне явище, скільки виконують стародавні обряди буддійського свята Хіган, коли за традицією прийнято згадувати померлих предків. До початку свята вони проводять ретельне прибирання будинку, особливо домашнього вівтаря з фотографіями і речами предків, освіжають квіти, виставляють ритуальну їжу і підношення. Цього дня готуються лише вегетаріанські страви з бобів, овочів, грибів, бульйон на рослинній основі, як нагадування буддійської заборони вбивати живу істоту і вживати м`ясо вбитого. В дні Хігана японці сім`ями йдуть поклонитися могилам своїх предків, замовляють молитви і надають необхідні ритуальні почесті.

У Мексиці в день осіннього рівнодення багато хто прагне відвідати знамениту піраміду Кукулькан (на мові майя – «пернатий змій») у стародавньому місті Чичен-Іце. Піраміда орієнтована щодо Сонця таким чином, що саме в дні весняного і осіннього рівнодення промені проектують тіні платформ на край головних сходів у вигляді трикутників світла і тіні, що чергуються. У міру того, як сонце опускається нижче, тінь приймає все більш виразні контури змії, що звивається. Її хвіст міститься на верхній платформі, тіло тягнеться уздовж сходів і біля самої землі закінчується головою. Світлова ілюзія триває рівно 3 години 22 хвилини і, за переказами, в цей час потрібно опинитися на вершині й загадати бажання.

На Русі день осіннього рівнодення також вважався святом і завжди відзначався пирогами і народними гуляннями. В день осіннього рівнодення починається друга половина бабиного літа і, за народним повір`ям, яка погода буде цього дня, такою буде й осінь. Ще народні прикмети говорять: чим вересень сухіший і тепліший, тим кращою буде осінь, тим пізніше прийде справжня зима.



РІА «Новости»