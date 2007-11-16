Київ і Харків визначаються з кандидатами в мери

Харків. 16 листопада. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій вважають, що в місцевих організаціях провідних політичних сил Києва і Харкова триває підкилимна боротьба за висування кандидатів на посади мерів на дострокових виборах.

Про це повідомив заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ у коментарі до подій, переданому в харківське представництво УНІАН.

«Сьогодні ситуація у двох столицях України знову дозволяє говорити про схожість політичних процесів у цих містах», - сказав О. ГОЛОБУЦЬНКИЙ.

Експерти вважають, зазначив він, що «при умові створення демократичної коаліції як у Києві, так і в Харкові будуть проведені дострокові вибори мерів і, можливо, міських рад. Також всередині місцевих організацій домінуючих політичних сил розгорнулася неабияка боротьба за право балотуватися в мери».

«Якщо говорити про Київ, - відмітив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, - то тут домінує БЮТ, і в боротьбу за право бути кандидатом від цього блоку включилися одразу кілька відносно відомих політиків. Водночас, харківський БЮТ однозначно висуває Олександра ФЕЛЬДМАНА, якого підтримує Юлія ТИМОШЕНКО».

За словами експерта, схожа ситуація спостерігається і в таборі регіоналів – лише з «точністю до навпаки». «Якщо київський осередок майже стовідсотково висуне кандидатом на посаду мера Василя ГОРБАЛЯ, то у Харкові за це право змагаються керівник обласної організації Василь САЛИГІН і нинішній мер-регіонал Михайло ДОБКІН», - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.