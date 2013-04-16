Харківщина спільно з ООН хоче полегшити життя інвалідам

Харків. 16 квітня. УНІАН. В Харківській області буде реалізований великий Міжнародний проект в галузі прав людей з інвалідністю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував сьогодні на прес-конференції заступник губернатора Ігор Шурма, коментуючи хід реалізації проекту.

За його словами, Харківська область стане учасником спільних дій разом з Програмою розвитку ООН, Дитячим Фондом ООН, Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я, Міжнародною Організацією Праці в рамках Партнерства ООН зі сприяння правам людей з інвалідністю.

Заступник губернатора зазначив, що метою договору, який буде підписано, є вироблення спільних дій, які б дозволили забезпечити максимальну доступність інфрастурктури для людей з інвалідизацією.

«Цей договір має бути детонатором, який породить набагато потужнішу хвилю благодійності і координацію спільних дій обласної державної адміністрації і соціально відповідального бізнесу. Мета тільки одна: щоб Харківська область, місто Харків та всі населені пункти були максимально доступними за всією своєю інфраструктурою для тих людей, які сьогодні живуть з інвалідизацією – це 150 тисяч людей, майже 5 тисяч дітей», - сказав І.Шурма.

«Ми можемо себе вважати соціально відповідальною владою у тому випадку, - наголосив він, - якщо ми максимально адаптуємо наше життя для цієї категорії людей».

І.Шурма повідомив, що на Харківщині живе 4,5 тис. людей, котрі пересуваються за допомогою колісного візка, 156 тис. незрячих, є також люди, які не чують, та інші. Для того щоб зрозуміти їхні проблеми, наголосив він, необхідний особистий контакт, а для цього будівлі органів влади мають бути доступними для людей з інвалідизацією. За його словами, на сьогодні 99% всіх будівель органів влади в Харківській області доступні для цієї категорії громадян.

«На сьогоднішній день завдяки спільним зусиллям громадських організацій, обласної державної адміністрації, соціально-відповідального бізнесу 99% всіх будівель органів влади доступні – вони всі обладнані пандусом. Для цього у нас була спеціально розроблена програма, яку ми реалізували протягом 2010-2011 років», - сказав І.Шурма.

«Наступним кроком, - зазначив він, - була максимальна доступність соціальної мережі - заклади охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту, пенсійного захисту, центрів зайнятості. Навіть якщо потрібно були боротися зі специфікою архітектурного минулого і не всюди можна було встановити пандусні підходи, то ми встановлювали кнопки виклику. Тоді представники органів влади могли вийти до тих людей, які не мали змоги зайти до будівлі».

Як зазначила в ході прес-конференції голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні, в.о.координатора системи ООН Юкіе Мокуо, Харківська область стала єдиним регіоном на пострадянському просторі, який бере участь у реалізації проекту ООН зі сприяння правам людей з інвалідністю.

Зав її словами, для реалізації цього проекту була обрана саме Харківська область, тому що за три роки вона показала найкращі результати щодо забезпечення доступності інфраструктури для людей з інвалідизацією.

«На нашу думку, права людей з інвалідністю можуть бути покращені і можуть забезпечуватися найкращим чином. Суспільство має робити все можливе для того, аби будь-яка людина, незважаючи на вади та інвалідність, мала рівний доступ і рівні права в суспільстві», - сказала Юкіе Мокуо.

Вона також повідомила, що на 2 роки реалізації проекту в Харківській області виділено понад 2 млн. грн. Реалізовуватися проект буде у Валківському районі і м. Чугуїв.