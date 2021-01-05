За словами політолога Віталія Кулика, часта поява на телеканалі Столара громадських активістів Мірошниченка і Глеби пояснюється їх партнерськими відносинами.

Громадські активісти Ігор Мірошниченко та Віктор Глеба визнані найчастішим героями телеканалу “Kyiv.live”, що належить київському забудовнику та народному депутату від ОПЗЖ Вадиму Столара.

Про це свідчать дані новинного моніторингу, пишуть Коментарі.

За даними моніторингу, Ігор Мірошниченко та Віктор Глеба частіша за інших громадських активістів та блогерів з'являлися на телеканалі Вадима Столара “Kyiv.live”. Наприклад, телеканал присвятив три різних сюжети лише пікетуванню Мірошниченком і Глебою Міністерства розвитку громад і територій в грудні 2020 року.

Усього за кілька тижнів перед тим Віктор Глеба розповідав телеканалу “Kyiv.live” про проблеми реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції. Новина про це вийшла також і на інтернет-сайті каналу. Окремі матеріали телеканал і сайт присвятили також Ігорю Мірошниченку.

Загалом, за даними моніторингу, впродовж останніх трьох місяців на телеканалі та інтернет-сайті Вадима Столара “Kyiv.live” вийшли понад десяток матеріалів про Ігоря Мірошниченка та Віктора Глебу.

За словами політолога Віталія Кулика, часта поява на телеканалі Столара громадських активістів Мірошниченка та Глеби пояснюється їхніми партнерськими відносинами.

“Є підстави вважати, що Мірошниченко й Глеба працюють в інтересах Вадима Столара, атакуючи його конкурентів на будівельному ринку. Таким чином вони спонукають забудовників платити Столару “данину”, як “смотрящому” за будівельною галуззю. Адже зверніть увагу, цькуючи конкурентів Столара “борці” із забудовами Мірошниченко й Глеба не зачіпають скандальні будівельні об'єкти самого Столара. Наприклад, Столар без проблем будує 24-поверховий житловий комплекс на території Національного інституту раку. Також “активісти” не звертають увагу на 16-поверховий ЖК “Арсенал Хаус” біля Печерської Лаври, яка є пам'яткою ЮНЕСКО й поблизу якої заборонене висотне будівництво. Таких прикладів десятки”, - каже політолог Віталій Кулик.

26 грудня політолог Віталій Кулик опублікував блог “Екс-свободівці” на службі ОПЗЖ”, в якому викрив співпрацю так званих борців із новобудами з депутатом Вадимом Столаром.

Телеканал “Kyiv.live” почав мовлення в Києві та області в серпні 2020-го. Через прес-службу телеканалу Вадим Столар повідомив, що планує створити мережу регіональних медіа.

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Автор: УНІАН