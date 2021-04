Надя Дорофєєва дебютувала в дорослому "Голосі країни".

Українська артистка Надя Дорофєєва вперше зайняла червоне крісло на дорослому "Голосі країни" і виграла.

Зірка привела до фіналу Сергія Лазановського. Він заспівав "You Are the reason" - з цією піснею він прийшов на шоу. За результатами глядацького голосування, молодий артист переміг у проекті.

"У Сергія є щось більше, ніж талант і красивий голос. У нього дуже велике серце, щира і чесна душа. Таких людей одиниці і Сергій - неймовірний приклад для кожного. Я була щаслива попрацювати з тобою і доторкнутися до твого таланту! Сьогодні глядачі вибрали голос і душу країни", - сказала Дорофєєва.

Відзначимо, повний випуск "Голосу країни" можна подивитися щопонеділка на 1plus1.video.

