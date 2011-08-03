За несплату 20 млн. грн. податків порушено справу

Львів. 3 серпня. УНІАН. Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу відносно низки службових осіб підприємства вугільної промисловості, які умисно ухилились від сплати податків до бюджету на понад 20 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Справу порушено за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27 – ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (умисне ухилення від сплати податків) КК України та відносно директора ТзОВ «Н», за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ККУ.

При проведенні дослідчої перевірки з’ясовано, що службові особи підприємства з метою ухилення від сплати податків сприяли гр. К. у створенні фіктивного підприємства – ТзОВ «Н», яке використовували для укладення договорів, оформлення бухгалтерських документів з метою незаконного завищення валових витрат та формування податкового кредиту.

Директор ТзОВ «Н», як колишній працівник ВАТ, зареєстрував підприємство у м. Києві. Але підприємство за місцем реєстрації не знаходиться, у нього відсутні основні фонди, засоби виробництва, трудові ресурси та транспортні засоби, що вказує на неможливість проведення будь-яких товарних операцій.

Унаслідок проведення незаконних операцій службовими особами ВАТ «Л» перераховано на фіктивне підприємство понад 220 млн. грн, як наслідок вчинено умисне ухилення від сплати податків до бюджету на понад 20 млн. грн.

Відповідно до вимог ст. 112 КПК України досудове слідство у справі доручено слідчому відділу податкової міліції ДПА у Львівській області.