На Львівщині урочисто відзначають річницю від дня народження Франка

Львів. 28 серпня. УНІАН. На Львівщині урочисто відзначають 155-ту річницю від дня народження Івана Франка.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк під час урочистостей з нагоди 155-ї річниці від дня народження Івана Франка, привітав усіх учасників та гостей літературно-мистецького свята “Я син народа, що вгору йде”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, у святкуваннях також взяли участь участь міністр культури Михайло Кулиняк, міністр юстиції України Олександр Лавринович, радник Президента України — керівник Головного управління з гуманітарних та суспільно-політичних питань Ганна Герман, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, міський голова Андрій Садовий, заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма, громадські та культурні діячі Львівщини.

У вітальному слові Михайло Цимбалюк наголосив, що ювілейну річницю від дня народження великого Каменяра святкує не тільки Львівщина, але й уся Україна. “Ми вшановуємо генія думки, славного земляка та великого українця, який своїми творами та життям показував, як треба скромно жити на благо України” - зазначив М. Цимбалюк.

Голова Львівської облдержадміністрації також подякував усім, хто долучився до відзначення цієї знаменної дати, зокрема народним майстрам, які встановили солом'яний дах на батьківській оселі, місцевій владі, яка подбала про облаштування інфраструктури, а також місцевим жителям району, які надзвичайно люблять свого геніального земляка і сьогодні прийшли вшанувати його честь.

Спілкуючись із журналістами, Михайло Цимбалюк також повідомив, що уже ведеться підготовка соломи на облаштування господарської будівлі та стайні на батьківському дворі Франків.

Голова Львівської облдержадміністрації розповів, що вчора на урочистих святкуваннях у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка був присутній внук великого Каменяра та дослідники його творчості, які зауважили, що кожного дня відкривають для себе нового Івана Франка та спростовують міфи про цю людину. Зокрема, міф про те, що Іван Франко був атеїстом. Як виявилося, він кожної неділі відвідував церкву і навіть співав у церковному хорі.

“Це перший крок до пізнання нового Франка. Я закликаю мешканців Львівщини глибше познайомитися із його творчістю, бо в кожного свій шлях до Каменяра” - наголосив Михайло Цимбалюк.

Святкова програма літературно-мистецького свята “Я син народа, що вгору йде”, продовжилася виступами народного артиста України Миколи Гнатюка, Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю “Верховина”, народної хорової капели “Галичани”, народного аматорського музичного гурту “Бориславські батяри”, народної жіночої хорової капели “Лілея” та читанням поезії Івана Франка.



