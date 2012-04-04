Більше тисячі українців подали заявки на легалізацію у Польщі

Варшава. 4 квітня. УНІАН. Громадяни України за перші три місяці акції з легалізації статусу іноземцями-нелегалами – так званої аболіції - подали близько 1150 заявок на отримання офіційного дозволу на перебування у Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського Міністерства внутрішніх справ, українці посіли друге місце за кількістю поданих заявок після громадян В’єтнаму - 1,5 тисячі таких прохань.

За даними польського МВС, заявки на легалізацію також подавали громадяни Пакистану, Вірменії, Китаю, Індії, Єгипту, Росії, Білорусії та Грузії - від 500 до 50 заявок.

Майже 80% усіх заявок іноземців-нелегалів зареєстровано у столичному Мазовецькому воєводстві.

За даними МВС, 1300 іноземців вже отримали 2-річні дозволи на легальне перебування у Польщі.

Польська влада відмовилася надати такий дозвіл близько 80 іноземцям, які не виконали базових формальних умов, необхідних для його отримання.

Прес-служба відзначила, що кількість заявок на легалізацію в рамках чинної ”аболіційної акції”, яка триватиме до 2 липня 2012 року, перевищило попередні, які Польща проводила напередодні вступу до Євросоюзу у 2003 та перед приєднанням до Шенгенської зони у 2007 році.

Як повідомляв УНІАН, акцію за легалізацію нелегальних мігрантів у Польщі ініціювали у 2010 році громадянки України, які спільно з представниками польських громадських організацій написали відповідне звернення до представників польської влади.

У рамках попередніх легалізаційних акцій свій статус у Польщі легалізувало менше 4 тисяч людей, що експерти пояснили дуже жорсткими умовами отримання дозволу на легальне перебування передбаченими тодішніми умовами.

МВС Польщі оцінює кількість нелегалів в близько 50 тисяч, зауважуючи, що більша частина з них не українці, а громадяни інших держав, яким складніше отримати польську візу: у першу чергу, вірмени та в’єтнамці.

У 38-мільйонній Польщі на початок цього року право легального перебування мали близько 100 тисяч іноземців, третина з яких - громадяни України.