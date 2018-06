Львiвськi волоцюги до Євро вже жебрають англійською

Львів. 10 травня. УНІАН. Бiля лiтнiх майданчикiв на площi Ринок у Львові та прилеглих вулицях нинi можна побачити безхатченкiв, якi непогано спiлкуються... англiйською, пише газета "Експрес".

Так, вони не надто чистi, у лахмiттi. Зате якi знання! "I'm sorry, can you give me some money. I have no job. I want to eat". "Вибачте,

чи можете дати менi кiлька копiйок, я не маю роботи, я хочу їсти", -- ось як грамотно i з доброю вимовою жебрають львiвськi волоцюги.

Один iз них може вiдповiдати англiйською на всi питання. I дехто iз завсiдникiв лiтнiх майданчикiв у центрi Львова цього чоловiка знає. Кажуть, вiн не тiльки англiйською спiлкується, а може говорити польською, нiмецькою та ще якоюсь мовою...