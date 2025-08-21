Вулканологи уважно спостерігають за активністю вулкана Axial Seamount, розташованого приблизно на глибині 1,5 кілометра в північно-східній частині Тихого океану, оскільки є ознаки того, що він може вивергнутися у 2025 році.
Повідомляється, що хоч виверження не несе загрози для людського життя, воно допоможе дослідникам краще зрозуміти, як працюють вулкани на суші.
У червні в районі вулкана за один день сталося понад 2000 землетрусів, що є ознакою можливого виверження, пише Axios. Однак незабаром їхня кількість знизилася приблизно до сотні, зазначили дослідники.
А в липні цунамі, спричинене землетрусом магнітудою 8,8 біля узбережжя Камчатки, "спрацювало на автоматичні сигнали сповіщення, створені для повідомлення про початок виверження" - хоча насправді його не сталося.
Рівень загрози
Очікуване виверження не становить небезпеки для людей або майна і не викличе цунамі. "За таких масштабів вивержень, які ми спостерігали за останні 20 років... якби ви перебували прямо над ним на човні, ви б навіть не помітили цього", - сказав один із учених.
Вулкан Axial Seamount називають "найактивнішим підводним вулканом" у північно-східній частині Тихого океану. Він вивергався раніше - у 1998, 2011 і 2015 роках.
