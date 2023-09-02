Шторм почався напередодні ввечері, через нього в Гонконзі і Гуандуні призупинили роботу підприємств, транспорту і шкіл.

Тайфун Саола обрушився на південний Китай, майже 900 тисяч людей були евакуйовані в безпечні місця, а в більшій частині Гонконгу та інших прибережних районів Південного Китаю призупинили роботу бізнесу, транспорту і шкіл.

Метеорологічне бюро провінції Гуандун повідомило, що о 3:30 ранку за місцевим часом потужний шторм обрушився на околиці міста Чжухай, на південь від Гонконгу, пише The Guardian.

Прогнозувалося, що він буде рухатися в південно-західному напрямку вздовж узбережжя провінції Гуандун зі швидкістю близько 17 км/год, поступово сповільнюючись, перш ніж відправитися в море.

"У п'ятницю 780 тисяч людей в провінції Гуандун були вивезені з небезпечних районів, як і ще 100 тисяч людей в сусідній провінції Фуцзянь. У порт повернулося понад 80 тисяч риболовецьких суден", - пише видання.

Робітники залишилися вдома, а для учнів у кількох містах початок навчального року був перенесений на наступний тиждень. Робота фондового ринку Гонконгу була призупинена в п'ятницю, а сотні людей застрягли в аеропорту після скасування близько 460 рейсів.

Залізнична влада зупинила всі поїзди, що в'їжджають в провінцію Гуандун або виходять з неї з вечора п'ятниці по вечір суботи, повідомила китайська державна телекомпанія CCTV.

Обсерваторія Гонконгу перед ураганом випустила попередження про ураган №10, що є найвищим попередженням в рамках погодної системи міста. Це було перше подібне попередження після тайфуну Мангхут, що обрушився на Гонконг в 2018 році.

Обсерваторія повідомила, що ураган Саола - з максимальною стійкою швидкістю вітру 194 км/год - наблизився до міста близько 23:00 в п'ятницю, огинаючи приблизно 30,5 км на південь від торгового району Цим Ша Цуй. За повідомленням агентства, стіна урагану, що оточує його око, протягом ночі переміщалася по місту, "представляючи серйозну загрозу" для території. До ранку суботи максимальна стійка швидкість вітру впала до 144 км/год.

Також влада попереджає про серйозну повінь в прибережних районах і заявляє, що максимальний рівень води може бути таким же, як тоді, коли Мангхут валив дерева і зривав будівельні ліси з будівель в місті.

Інший шторм, Хайкуй, поступово наближається до Східного Китаю. У поєднанні з впливом Саоли в деяких провінціях Гуандун, Фуцзянь і Чжецзян будуть спостерігатися сильні вітри і проливні дощі, повідомила метеорологічна адміністрація. За прогнозами, в неділю "Хайкуй" вдарить по східному узбережжю Тайваню.

Нагадаємо, в останні місяці в декількох регіонах Китаю сталися одні з найсильніших за останні роки дощів і смертоносні повені, в результаті яких загинули десятки людей, в тому числі у віддалених гірських частинах столиці Пекіна.

Тайфун Мангхут - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у 2018 році тайфун "Мангхут" вдарив по Гонконгу, в результаті постраждали 213 осіб. Він вийшов на сушу в районі міста Цзянмень в Південно-китайській провінції Гуандун, швидкість вітру досягала 162 км/год.

В результаті супертайфуну "Мангхут" у китайській провінції Гуандун загинули чотири людини. А жертвами тайфуну "Мангхут" на Філіппінах стали 66 осіб, ще 52 людини зникли безвісти.

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