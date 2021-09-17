Секвойю Генерал Шерман в Каліфорнії намагаються врятувати від масштабної лісової пожежі.

Американські пожежники, яким зазвичай доводиться стикатися зі порятунком людський життів, зараз рятують дерева, а саме секвої.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Пожежники працюють в національному парку "Секвойя" в штаті Каліфорнія, де розташований Гігантський ліс — гай найбільших дерев у світі, гігантських секвойядендронів.

Тут ростуть близько 2000 секвой, зокрема 83-метровий Генерал Шерман - це не лише найбільше дерево в обхваті (11 метрів біля основи), але й одне з найдавніших, оскільки його вік оцінюють у 2300-2700 років.

Читайте такожСША у вогні: в Каліфорнії утворився вогняний смерч (відео)Парку загрожують дві лісові пожежі - "Колоні" і "Парадайз", або "Колонія" і "Рай" відповідно. Полум'я може досягти секвой вже найближчими днями - для боротьби з вогнем мобілізовано понад 350 пожежників, а також вертольоти і спеціальні літаки.

Рятувальники вже обгорнули кілька дерев, включаючи Генерала Шермана, а також вказівники та окремі будівлі алюмінієвою фольгою, аби захистити їх.

Варто зазначити, що тільки з початку року в Каліфорнії сталося понад 7,4 тис. лісових пожеж, які випалили понад 0,9 млн га території.

Автор: Станіслав Кожемякін