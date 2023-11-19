Через негоду, що вирує в області з вечора 17 листопада, станом на ранок неділі без світла залишаються ще понад 18 тис. будинків в 47 населених пунктах області.

В Одесі, де не вщухає сильний вітер, було повалено понад сотню дерев, а також пішов перший сніг.

Як повідомляє міська влада, станом на 07:00 було відомо про 52 повалених вітром дерева та сім великих гілок. До 12:00 сильними поривами вітру було повалено вже 109 дерев та 51 велику гілку.

"Зафіксовано 28 поривів дротів зовнішнього освітлення та 18 пошкоджень контактної мережі. Крім того, відомо про три випадки ушкодження покрівлі та двох зупинкових комплексів", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що вже другу добу поспіль одеські комунальники ліквідовують наслідки сильного вітру з дощем та снігом. Пориви вітру сягають 25-30 метрів за секунду.

Безпосередньо на вулицях Одеси зараз ліквідують наслідки стихії понад 350 співробітників комунальних підприємств міста. В роботах задіяно дев’ять автовеж, чотири трактори та 48 одиниць іншої різноманітної спецтехніки.

Крім того, у Telegram-каналі міської влади зазначається, що в Одесі пішов перший сніг. У дописі опубліковані відповідні фото.

На сайті ДТЕК "Одеські електромережі" повідомляється, що енергетики продовжують ліквідацію наслідків негоди, що вирує на Одещині з вечора 17 листопада. За минулу добу фахівці відремонтували 26 ліній та 568 підстанцій, що дозволило повернути світло для 26 161 домівки в 65 населених пунктах області. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Станом на 9:00 19 листопада без світла залишаються 18 тис. 191 будинок в 47 населених пунктах області. Найбільше від негоди постраждали Одеський, Ізмаїльський та Білгород-Дністровський райони. Щоб відновити електропостачання, енергетики вже виконують ремонт 23 повітряних ліній та 342 високовольтних і трансформаторних підстанцій.

За прогнозами синоптиків, 19 листопада на території Одеської області зберігатимуться складні погодні умови, тож, ймовірні нові відключення світла.

Погода в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, погода нагадає українцям про наближення зими. По всій країні похолоднішає, вдень у більшості областей буде 0°...+4°. Лише на півдні і в Закарпатській області температура підніметься трохи вище. Опади залишать західні області і змістяться на південний схід країни.

Очікується, що на півдні буде похмуро, суцільна хмарність. Температура в межах від +3° до +5°. Місцями пройдуть дощі.

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