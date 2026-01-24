25 січня на дорогах України буде ожеледиця: у ДСНС звернулися до водіїв

У деяких областях очікується налипання мокрого снігу.

25 січня на дорогах України буде ожеледиця, тож може бути ускладнено рух транспорту. Про ускладнення погодних умов повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"25 січня на дорогах України ожеледиця; вдень у західних (а на Закарпатті і вночі), Одеській та Миколаївській областях ожеледь, налипання мокрого снігу", - йдеться у повідомленні.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

"Водіям рекомендуємо тримати дистанцію і не робити різких маневрів. А пішоходам - взувати зручне взуття та не поспішати", - закликали у Службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Український гідрометеорологічний центр попередив, що 25 січня на території міста Києва та Київської області буде хмарно, очікується невеликий сніг.

На дорогах Києва та області буде ожеледиця. Йдеться I рівень небезпечності, жовтий. Тож такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи ряду підприємств та руху транспорту.

Водночас на 26 жовтня очікується потепління, аж до відлиги по всій території України, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Вона пояснила це тим, що антициклон руйнується, а циклон наступає.

