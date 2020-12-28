Цього тижня до України завітає весна: різко потеплішає і підуть дощі (карта)

Українців очікує аномальне тепло на Новий рік.

Україну заллє дощами / Фото pixabay.com

Цього тижня Україну заллє дощами і значно потеплішає. Похолодання прийде тільки в п'ятницю, 1 січня 2021 року. На вихідних у західних областях продовжить йти дощ.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У понеділок, 28 грудня, сонячна погода очікується тільки на сході України. У всіх інших регіонах - хмарно, місцями - сніг і зливи. Денний температурний максимум на сьогодні складе +13° в Криму і -2° в Сумах і Харкові.

Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / фото УНІАН

У вівторок значно потеплішає і західні, центральні та північні регіони України накриють дощі. У Києві очікується +8°.

Погода в Україні на 29 грудня / фото УНІАН

У середу дощі почнуть відступати і залишаться тільки у Львівській, Чернігівській та Луцькій областях. Температура продовжить підвищуватися і сягне +15° в Криму.

Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / фото УНІАН

У четвер, напередодні Нового року, очікується справжня весняна погода. Знову повернуться дощі, але на цей раз накриють тільки західні і північні регіони. У столиці очікується +10°.

Погода в Україні на 31 Грудня / фото УНІАН

У п'ятницю, 1 січня 2021 року, похолодає. Температура різко впаде майже наполовину, але дощі продовжаться. Місцями вони посиляться до злив.

Прогноз погоди в Україні на 1 січня / фото УНІАН

У суботу західні області продовжить заливати дощами, а на сході визирне сонце.

Прогноз погоди в Україні на 2 січня / фото УНІАН

У неділю погода майже не зміниться: температура продовжить триматися на тому ж рівні, а у західній частині нашої країни йтимуть дощі.

Прогноз погоди в Україні на 3 січня / фото УНІАН

Народний прогноз

28 грудня — Трифона. Який Трифон — такий і березень.

29 грудня — Агея (Огія). Який Агей — такий і квітень. На Агея іній — на святки тепло, але зі снігом. Якщо на Агея мороз, то він простоїть до Йордану. Холодний Огій — до лютої зими.

30 грудня — Данила. Якщо з'явиться іній — Різдво буде теплим. Який Данило — такий і травень.

У народному календарі 31 грудня - день Святого Модеста. А за старих часів селяни ввечері 31 грудня ворожили на погоду в наступному році. Ставили 12 коробочок з сіллю або брали 12 цибулин з 12-ма шарами. Видовбували ямку в цибулинах і насипали в них сіль. Кожна коробочка або цибулина - це місяць нового року. Вранці 1 січня дивилися: у якій коробочці сіль розмокла - той місяць і буде дощовим.

1 січня - день пам'яті мученика Боніфатія, який допомагає боротися із похміллям. Який перший день січня, такий і перший день літа. Якщо в перший день Нового року сильний мороз і малий сніжок, то добре вродить хліб. Якщо ж тепло й безсніжно — хліб уродить погано. Якщо після Нового року хмари пливуть проти вітру, то буде сніг. Небо під Новий рік у рясних зірках — буде врожай грибів. Новий рік зиму до весни повертає. Сніг і тепло на Новий рік — літо буде тепле і дощове. Сніг під Новий рік добрий — сій гречку. Який день — такий і липень.

2 січна - Гната (Ігнатія) священномученика. Який день — такий і серпень. Вечірня зоря має рожевий колір, а ранок сірий і похмурий — буде ясний день і вечір із слабким вітром. Яскраво-жовтий, а також золотистий, рожевий, зеленкуватий кольори вечірньої зорі —на суху, часто вітряну погоду. Хмари йдуть проти вітру — піде сніг. Білі хмари — на вітер, синє — буде тепло.

3 січня - Петра, Прокопа, Уляни. Який день 3 січня — таким буде і вересень. За народними прикметами, якщо сніг не ляже до 3 січня — рік буде неврожайним.

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