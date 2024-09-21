Особливо постраждало шосе N3, що сполучає Йоганнесбург і Дурбан.

У суботу, 21 вересня, після надзвичайно сильного снігопаду в Південно-Африканській Республіці дорожній рух було заблоковано, багато автомобілістів застрягли. Про це повідомляє France 24.

Зазначається, що особливо постраждало шосе N3, що сполучає міста Йоганнесбург і Дурбан. Служби екстреної допомоги ледь могли дістатися до водіїв у тих частинах, де дорога була закрита.

"Служби екстреної допомоги працювали безперервно. Вони намагалися охопити якомога більше учасників дорожнього руху", — повідомили рятувальники.

Водночас в уряді провінції Квазулу-Натал повідомили, що декільком водіям, які застрягли, доставили ковдри та їжу.

"Автобуси, що курсують між провінціями, застрягли на автозаправних станціях близько семи годин", — повідомив офіцер зв'язку Корпорації управління дорожнім рухом Саймон Зване.

Видання зазначає, що в деяких районах випало до двох метрів снігу. Поліпшення погодних умов синоптики ближчими днями не прогнозують.

Останні новини погоди

Синоптикиня Наталка Діденко роповіла, яка погода чекає на українців найближчими днями. За її словами, ночі вже будуть свіжішими, а от вдень повітря прогріватиметься до комфортних значень.

Також УНІАН повідомляв, що у Карпатах випав перший сніг. Мережею поширилося відповідне відео з Івано-франківської області, а дані з вебкамер показали, що сніг уночі був також на вершинах Захар Беркут та Тростян на Львівщині.

Вас також можуть зацікавити новини: