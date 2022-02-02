Вже відомо про 24 загиблих, ще майже півсотні людей постраждали.

Щонайменше 24 людини загинули в результаті зсуву у столиці Еквадору Кіто, ще 12 людей зникли безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, після проливних дощів в ущелині недалеко від житлових кварталів накопичилося багато води. В результаті бруд і каміння понеслися на будинки.

Повідомляється про 48 постраждалих.

Читайте такожНа Мадагаскарі оголосили червоний рівень небезпеки через повінь, багато загиблих (фото)

"Ми побачили цю величезну чорну річку, яка тягла за собою все, нам довелося дертися по стінах, щоб врятуватися", - розповіла агентству очевидець.

На кадрах, опублікованих в мережі, видно, як потік змітає дерева, автомобілі, сміттєві баки та навіть стовпи ліній електропередач.

Як повідомляється, влада Еквадору не виключає можливості повторення зсувів. Мерія Кіто створила притулки для постраждалих сімей і почала розчищення вулиць у місті.

Зазначимо, що в Еквадорі через проливні дощі річки почали виходити з берегів, пошкоджено сотні будинків і доріг.

За даними агентства, в понеділок, 31 січня, в Кіто на один квадратний метр випало 75 літрів опадів. Це є найвищим показником майже за два десятиліття.

Нагадаємо, на Австралію обрушилися найсильніші за 120 років дощі.

Слідкуйте за новинами погоди в Telegram-каналі Погода УНІАН.

Вас також можуть зацікавити новини: