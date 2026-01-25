У США вирує зимовий 'супершторм': скасовано тисячі рейсів, загинули люди (відео)

У 18 штатах оголошено надзвичайний стан.

У США вирує потужний зимовий шторм, через який вже скасовано тисячі рейсів, десятки тисяч людей залишилися без світла, є загиблі. Синоптики кажуть, що це може бути найсильніший шторм з 1993 року.

Як пише Bloomberg, станом на вечір суботи понад 15 200 рейсів по всій території США були скасовані до понеділка. Близько 236 000 будинків і підприємств від Колорадо до Атлантичного узбережжя залишилися без електрики, більша частина з них знаходиться в Міссісіпі, Техасі та Луїзіані.

Потужний шторм охоплює частини 32 штатів і приблизно половину населення США, сказав Брайан Херлі, старший синоптик Центру прогнозування погоди США.

У 18 штатах оголошено надзвичайний стан. На відео в соцмережах показані порожні полиці магазинів, - американці змітають продукти в магазинах в надії максимально підготуватися до негоди.

Загалом, за словами Чака Уотсона з Enki Research, збитки та економічні втрати від шторму можуть скласти до 24 мільярдів доларів.

Управління міського транспорту Нью-Йорка закликало пасажирів уникати непотрібних поїздок у неділю та понеділок, попередивши про можливі перебої в роботі метро, автобусних маршрутів і приміських поїздів. Також місцеві ЗМІ пишуть, що в Нью-Йорку негода вже забрала життя трьох людей: їх знайшли мертвими на вулицях міста.

Після того, як шторм вщухне, збережеться сильний холод: у Вашингтоні в понеділок ввечері температура опуститься до -15°C, а в Нью-Йорку у вівторок очікується -12°C. Зокрема, у Вашингтоні вперше з 1989 року буде семиденний період з температурою нижче нуля.

Погода в Україні

А в Україну тим часом повертається типова європейська зима - волога, вітряна і тепла. Як розповіла синоптик Наталія Диденко, погода зміниться вже з початку наступного тижня.

Потепління принесе з собою сніг і мокрий сніг у центральних і південних областях, а місцями і на півночі. На заході і сході - без істотних опадів. Зміна погоди буде супроводжуватися сильними, місцями штормовими поривами вітру з південно-східного напрямку.

