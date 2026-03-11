Кремль отримає додаткові гроші на війну: ціна нафти РФ перетнула критичну межу

Вартість російської нафти зросла з початку війни в Ірані на 82%.

Ціна російської нафти, з якої нафтові компанії РФ сплачують податки, вперше з січня 2025 року перевищила показник, закладений у бюджет Російської Федерації. Це відбулось внаслідок зростання світових цін на "чорне золото" через війну в Ірані.

Агенство Reuters пише, що ціна російської нафти 9 березня сягнула 6105 рублів за барель (приблизно 77,17 долара за барель, виходячи з актуального курсу), що на 82% дорожче, ніж 27 лютого, тобто за день до початку військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану.

"Це більше, ніж ціна у 5440 рублів за барель, або 59 доларів за барель, що передбачені у федеральному бюджеті на 2026 рік", - зазначає видання.

Трейдери, з якими спілкувалися журналісти Reuters, додали, що Індія купила російську нафту за ціною вищою за вартість нафти марки Brent.

З огляду на суттєве зростання вартості нафти, з якої російські нафтові компанії сплачують податки до тамтешнього бюджету, варто очікувати і на зростання нафтогазових доходів "країни-бензоколонки".

Водночас Reuters зазначає, що зростання цін на російську нафту може бути короткочасним. У середу, 11 березня, російська нафта подешевшала після повідомлень про можливе вивільнення запасів нафти зі стратегічних резервів для пом'якшення дефіциту, спричиненого блокуванням Ормузької протоки. Зараз її ціна становить близько 62 доларів за барель.

Нафтогазові доходи РФ, як відомо, використовуються на фінансування російсько-української війни. Відповідно, через війну в Ірані і, як наслідок, зростання цін на нафту, у Росії буде більше грошей на фінансування військових видатків.

Ситуація в Ірані і ціни на нафту - головні новини

Іран 2 березня оголосив про закриття Ормузької протоки. У той же день Корпус вартових ісламської революції заявив про атаку на нафтовий танкер, який намагався пройти через неї.

У свою чергу країни G7 повідомили про плани випустити на ринок нафту зі стратегічних резервів для стабілізації цін. Йдеться про можливе вивільнення сотень мільйонів барелів. Після цієї інформації ціни на нафту сповільнили зростання.

