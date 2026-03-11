Зникнення нового лідера Ірану: ЗМІ пояснили, чому він переховується

56-річний Хаменеї був поранений у перший день атаки Ізраїлю та Сполучених Штатів.

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї не з'являється на публіці, оскільки отримав легкі поранення внаслідок спільної операції США та Ізраїлю. Про це повідомив Reuters високопоставлений ізраїльський чиновник.

Зазначається, що Корпус вартових ісламської революції Ірану проштовхнув кандидатуру Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером, вважаючи його більш поступливою версією свого батька, який підтримуватиме їхню жорстку політику.

Водночас, три високопоставлені іранські джерела заявили, що вибір Хаменеї може призвести до більш агресивної позиції за кордоном та посилення внутрішніх репресій.

Крім того, The New York Times з посиланням на трьох іранських чиновників зазначило, що одна з причин, чому Хаманеї не з’являється публічно, полягає в побоюваннях, що будь-яке повідомлення може розкрити його місцезнаходження та наразити його на небезпеку. Але іншим фактором є те, що 56-річний Хаменеї був поранений у перший день атаки Ізраїлю та Сполучених Штатів.

Троє іранських чиновників заявили, що протягом останніх двох днів їм повідомляли більш високопоставлені посадовці уряду, що Хаменеї отримав травми, зокрема ніг, але був у свідомості та переховувався у дуже безпечному місці з обмеженим зв'язком.

Двоє ізраїльських військових чиновників заявили, що зібрана ними інформація також змусила оборонне відомство повірити, що Хаменеї отримав травми ноги 28 лютого, і цього висновку вони дійшли ще до того, як його було обрано новим верховним лідером.

Новий лідер Ірану - що про нього відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 березня рада експертів Ірану обрала Моджтабу Хаменеї новим верховним лідером країни. Його вважають впливовою закулісною фігурою в Ірані, і він тісно пов'язаний з Корпусом вартових ісламської революції та силовими структурами Тегерана.

Моджтаба є другим за старшинством сином покійного колишнього вищого керівника Ірану Алі Хаменеї. Він народився в Мешхеді в 1969 році.

В 2019 році США ввели санкції проти Моджтаби Хаменеї в рамках політики, спрямованої проти осіб, пов'язаних з Алі Хаменеї. У Вашингтоні заявляли, що він причетний до репресій всередині Ірану і за його межами.

