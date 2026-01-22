Катастрофічний крижаний шторм насувається на США: під загрозою близько 100 мільйонів людей

Шторм принесе сильний снігопад, крижаний дощ і мокрий сніг, а товщина ожеледі може досягти 8 см.

Мільйони американців готуються до потенційно катастрофічного крижаного шторму, який, за прогнозами, спричинить масові відключення електроенергії та значні перебої в транспортному сполученні по всій країні.

Як пише Independent, очікується, що з п'ятниці до кінця тижня сувора погода може покрити льодом райони від Нью-Мексико до Кароліни. У цей же час в північних штатах прогнозуються сильні снігопади.

За оцінками, близько 100 мільйонів людей вже отримали різні попередження про зимові негоди, а синоптики тим часом прогнозують ожеледь товщиною в кілька сантиметрів в деяких районах Арканзасу, Луїзіани, Алабами і Теннессі.

Очікується, що шторм принесе сильний снігопад, крижаний дощ і мокрий сніг.

Міста і штати готуються, використовуючи значні ресурси, включаючи снігоприбиральні машини і сіль, щоб впоратися з наслідками низьких температур і опадів.

За даними Ventusky, прогнозується понад 80 мм опадів. Це може призвести до утворення шару льоду товщиною до 8 см – такої ваги достатньо, щоб обривати лінії електропередач і ламати дерева.

"Ситуація буде екстремальною і, ймовірно, призведе до паралічу транспорту і серйозних руйнувань", - попереджають синоптики.

Днями середземне узбережжя Італії серйозно постраждало через шторм. Острови Сицилія і Сардинія виявилися відрізаними від зовнішнього світу через сильний вітер і хвилі, висота яких місцями досягала 8 метрів.

Удар стихії був настільки сильним, що в багатьох місцях зруйновані набережні, а хвилі досягали другого поверху в прибережних районах.

