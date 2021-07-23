На записі видно, як земля під водою раптово починає підніматися, залишаючи оточуючих в шоці.

У штаті Хар'яна на півночі Інді] місцеві жителі стали очевидцями унікального природного феномену - земля почала рости прямо з-під води.

Відео e Facebook розмістила Джагат Вані. Воно швидко стало вірусним і набрало 5,7 мільйона переглядів, передає The Indian Express.

На записі видно, як земля під водою раптово починає підніматися, залишаючи оточуючих в шоці. Чути, як людина, що записує відео, просить очевидцыв відступити, бо це може бути небезпечно для їхнього життя.

"Це щось нове. Це чудово. Земля піднімається сама собою. Ми поняття не маємо, що відбувається", - чутно, як кажуть чоловіки на записі.

Що спровокувало такий унікальний феномен - поки невідомо. Але користувачі мережі почали давати свої пояснення і теорії. За словами одних, земля могла піднятися через тектонічну активність, інші говорили, що це сталося через метан.

"Це сталося через тектонічну активність. Залишатися тут дуже небезпечно. Можливо, сталася якась вулканічна активність", - написав один користувач, в той час, як інший прокоментував: "Не зовсім через тектонічну активність. Метан, що застряг в землі, вивільняється, змушуючи вологий шар утворювати міхур, ось що, здається, відбувається на цьому відео".

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Автор: Денис Прядко