В результаті сильного дощу вулиці перетворилися на річки. Синоптики прогнозують продовження негоди.

В американському штаті Вірджинія через дощ сталася повінь.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, на штат налетів раптовий шторм. Вулиці затопило всього за 50 хвилин.

Надзвичайникам з міста Річмонд довелося рятувати автомобілістів, яких застала стихія. З залитих водою автомобілів вони звільнили 19 осіб.

Оскільки за прогнозами синоптиків, дощі поки не вщухнуть, рятувальники радять автомобілістам об'їжджати затоплені ділянки доріг, і ні в якому разі не намагатися проїхати, не знаючи глибини.

Потопи в Україні

В Україні вже кілька днів міста заливає сильними зливами. Як повідомляв Погода УНІАН, Чернівці побило градом розміром з перепелине яйце, а блискавка влучила в дитячу лікарню. А у Дніпрі дощ зруйнував і змив у річку частину набережної.

Читайте такожУ Полтаві через зливу вулиці перетворилися на річки (відео)

Раніше Харків за 15 хвилин пішов під воду: місто затопило і побило градом.

Як повідомляв УНІАН, аналогічний потоп стався в Херсоні. В результаті потужної зливи та проблем зливової каналізації, яка не впоралася з великою кількістю води, місто пішло під воду. Вода переливалася через бордюри на дорогах, а люди переходили вулицю по коліно у воді.

Стихія накрила і Маріуполь. Там пішоходи опинилися по пояс у воді, а місцями її рівень сягав трьох метрів.

У Мелітополі 9 червня розбушувалася стихія, в результаті якої вулиці міста буквально пішли під воду. За словами місцевих жителів, затопило навіть центральні вулиці міста.

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Автор: Катерина Лиманська