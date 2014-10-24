Голоси націоналістів можуть розпорошитися між ВО «Свобода» та «Правим сектором» — політолог

Про це заявив експерт Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська Академія» Сергій Кисельов.

«Але на позачергових виборах, що відбудуться 26 жовтня, ці відсотки можуть буди розподілені між двома націоналістичними силами: ВО «Свобода» та «Правим сектором». При цьому ключові соціологічні служби одностайні (зокрема, найостанніші дані КМІС і «Демократичних ініціатив»): до нової Ради за партійними списками «Правий сектор», на жаль, не проходить, маючи в 1,5-2 рази нижчий рейтинг, ніж «Свобода», — зазначив експерт.

Однак, на думку Кисельова, «Правий сектор» може нашкодити «Свободі», відтягнувши на себе певну кількість голосів виборців. «Це одна з ключових відмінностей від виборів 2012-го року, коли «Свобода» була єдиною націоналістичною силою, що йшла до парламенту, не враховуючи УНА, яка зібрала лише 0,08% голосів», — пояснив він.

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Сергій Кисельов підкреслив, що якщо події будуть розвиватись за цим сценарієм, то виборці, фактично, своїми власними голосами унеможливлять попадання до парламенту хоча б однієї сили, яка представляла б інтереси виборців-націоналістів.

Проте, експерт впевнений, що у деякій мірі на користь «Свободи» відіграє той факт, що ця політична сила зараз перебуває на межі проходження в парламент. «І частина проукраїнського, промайданівського (а «Свободу» напряму асоціюють з Євромайданом) електорату може проголосувати за «Свободу», розуміючи, що політичні сили інших лідерів Євромайдану — Блок Петра Порошенка, «Батьківщина», «Народний фронт», за соціологічними даними, вже фактично забезпечили собі проходження в парламент», — зазначив Сергій Кисельов.

Також він навів приклад парламентських виборів 2002 року, коли частина виборців «Нашої України» Віктора Ющенка цілеспрямовано проголосувала за «молодших партнерів» блоку — на той момент це були «Батьківщина» і Соціалістична партія Олександра Мороза — аби вони також пройшли до парламенту. І через це їхні результати на виборах суттєво перевищили і їхні передвиборчі рейтинги, і прохідний бар’єр.

Нагадаємо, що в 2012-му році на парламентських виборах «свободівців» підтримало понад 10% українців.