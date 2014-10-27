Українці у Польщі проголосували за «Самопоміч», в п'ятірку лідерів вийшов «Правий сектор»

Про це свідчать дані з чотирьох виборчих дільниць у Польщі, які є у розпорядженні УНІАН.

За цю партію проголосували понад 850 українців або майже третина всіх виборців, які прийшли на дільниці.

Друге і третє місця – у «Народного фронту» та «Блоку Петра Порошенка» (близько 700 голосів виборців у кожної із партій).

До п'ятірки лідерів потрапили також «Правий сектор» і «Громадянська позиція» (дещо більше, ніж 200 голосів у кожної партії).

Явка на виборах становила близько 27%, що вдвічі більше, ніж на парламентських виборах 2012 року, але майже вдвічі менша, ніж на виборах президента 25 травня цього року.

Найбільше українців прийшли голосувати у Варшаві - майже 36% внесених у списки. У Гданську, Любліні та Кракові явка становила від 18% до 21%.

На парламентських виборах 2012 року явка на всіх дільницях у Польщі становила від 8% до 23%.

Загалом у Польщі у списки виборців було внесено близько 11,5 тис. українців, понад 5 тис. з яких у Варшаві.

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Представники виборчих комісій повідомили УНІАН, що зафіксували більше сотні випадків, коли громадяни України, що прийшли проголосувати, не змогли цього зробити. За їхніми даними, найчастіше причиною було те, що вони раніше не написали відповідні заяви. Співрозмовники агентства такох зауважили, що голосування відбулося без інцидентів.

Як повідомляв УНІАН, на виборах президента України у травні в Польщі було зафіксовано рекордну в сучасній історії явку виборців - майже 50%, тоді як на президентських виборах 2010 року - трохи більше 20%.

У Польщі постійно проживають близько 40 тис. громадян України (на підставі спеціальних дозволів, які видаються іноземцям мінімум на рік). Ще понад 200 тис. українців щороку можуть перебувати тут на підставі національних віз, які видаються, як правило, на навчання або роботу на півроку-рік.

За даними Єврокомісії, Польща видає українцям найбільше дозволів на проживання серед усіх держав Європейського Союзу.