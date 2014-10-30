Україна досі не отримала інформації про участь Червоного Хреста в перевезенні російського "гуманітарного вантажу"

Міжнародний комітет Червоного Хреста не надав жодної відповіді щодо участі в перевезенні та розподіленні чергового «гуманітарного конвою» з Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Він нагадав, що українські митники та прикордонники мають оформити будь-який вантаж, який буде йти з Росії, а не просто оглянути.

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“Поки що даних процедур не виконано, і Міжнародний комітет Червоного Хреста поки що не дав жодної відповіді з цього питання”, - наголосив Лисенко.

Речник зазначив, що вантаж з чергового «гуманітарного конвою» з Російської Федерації терористи планують використовувати для роздачі населенню під час самопроголошених «виборів», запланованих на 2 листопада.

“За оперативною інформацією, керівник терористичної організації «Донецька народна республіка» Захарченко пообіцяв мешканцям розстрілювати бандитів за розкрадання або перепродаж гуманітарної допомоги”, - додав Лисенко.

При цьому він відзначив, що мешканцям Донбасу “не слід сильно розраховувати на гуманітарну допомогу, оскільки її на всіх не вистачить”.

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За словами Лисенка, ватажок бойовиків “запропонував мешканцям міркувати, як самим заробити собі на їжу”.

“Фактично Захарченко визнав факти, про які ми повідомляли - левова частка гуманітарної допомоги до мирних громадян на захоплених бойовиками територіях не доходить, її отримують терористи для власного споживання або перепродажу через магазини”, - підсумував Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, 28 жовтня колона зі 100 вантажівок вирушила з підмосковного Ногінська на Донбас.

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В МЗС України та в РНБО заявили, що не отримували від Росії офіційних повідомлень про відправку на Донбас четвертого так званого «гуманітарного конвою».

До цього Росія вже тричі відправляла «гуманітарні конвої» на Донбас. Російські вантажівки перетинали кордон без згоди української влади і без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.