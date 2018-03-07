"Німеччині має бути соромно" - в Atlantic Council прокоментували німецьку позицію по газовій суперечці Росії і України

Німеччині має бути соромно за свою позицію, оскільки "Газпром" відмовляється визнавати рішення міжнародного арбітражу, а німецький уряд звинувачує обидві сторони.

Німеччині має бути соромно оскільки "Газпром" відмовляється визнавати рішення міжнародного арбітражу з "Нафтогазом", а німецький уряд звинувачує обидві сторони.

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Так експерт вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд прокоментував заяву спікера німецького уряду Штеффена Зайберта стосовно погроз російського "Газпрому" припинити контракт з постачання газу з українським "Нафтогазом", передає Голос Америки.

Дві сторони мають виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, наголосив Штеффен Зайберт.

«В інтересах Німеччини, Євросоюзу, Росії та України, щоб ці обидві країни довели, що вони є надійними партнерами в газопостачанні до Європи та гарантували безперебійні поставки», - сказав Зайберт.

Він повторив точку зору уряду Німеччини про те, що новий газопровід через Балтійське море в обхід України "є виключно комерційним проектом", однак додав, що "в інтересах Німеччини та Європи, щоб Україна продовжила відігравати роль в транзиті російського газу".