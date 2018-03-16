Порошенко слідом за Британією порадив Росії "заткнутися і забратися геть"

21:10, 16 березня 2018
Політика
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УНІАН

Своє послання РФ президент опублікував на сторінці в Twitter.

"Хімічна атака" Кремля у Великобританії - не що інше, як посягання на суверенітет Великобританії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гевіна Вільямсона: "заткнутися та забратися геть", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, глава Міноборони Британії Гевін Вільямсон порадив Росії "відійти і заткнутися", відповідаючи на питання про те, як Кремль повинен відреагувати на висилку 23 російських дипломатів.

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Теги: #війна на Донбасі#Росія і Україна