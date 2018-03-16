Порошенко слідом за Британією порадив Росії "заткнутися і забратися геть"

Президент підкреслив, що "хімічна атака" Кремля у Великобританії - не що інше, як посягання на її суверенітет.

Президент України Петро Порошенко порадив Росії "заткнутися і забратися геть". Своє послання РФ президент опублікував на сторінці в Twitter. "Хімічна атака" Кремля у Великобританії - не що інше, як посягання на суверенітет Великобританії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гевіна Вільямсона: "заткнутися та забратися геть", - написав він. «Хімічна атака» Кремля у Великій Британії – не що інше, як посягання на суверенітет Великої Британії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гейвіна Вільямсона: «Заткнутися та забратися геть». pic.twitter.com/KEsDjVfIoJ — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018 Як повідомляв УНІАН, глава Міноборони Британії Гевін Вільямсон порадив Росії "відійти і заткнутися", відповідаючи на питання про те, як Кремль повинен відреагувати на висилку 23 російських дипломатів.

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