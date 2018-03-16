Порошенко слідом за Британією порадив Росії "заткнутися і забратися геть"
Президент України Петро Порошенко порадив Росії "заткнутися і забратися геть".
Своє послання РФ президент опублікував на сторінці в Twitter.
"Хімічна атака" Кремля у Великобританії - не що інше, як посягання на суверенітет Великобританії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гевіна Вільямсона: "заткнутися та забратися геть", - написав він.
«Хімічна атака» Кремля у Великій Британії – не що інше, як посягання на суверенітет Великої Британії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гейвіна Вільямсона: «Заткнутися та забратися геть». pic.twitter.com/KEsDjVfIoJ— Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018
Як повідомляв УНІАН, глава Міноборони Британії Гевін Вільямсон порадив Росії "відійти і заткнутися", відповідаючи на питання про те, як Кремль повинен відреагувати на висилку 23 російських дипломатів.