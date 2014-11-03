МВС встановило особи іноземних "спостерігачів" на псевдовиборах (список)

«Моніторинг» так званих виборів здійснювався нібито представниками зокрема США, Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Греції, Австрії та Італії, повідомляє прес-служба МВС.

За оцінками експертів, так звані «спостерігачі» є представниками найбільш одіозних антидемократичних політичних сил у своїх країнах:

Читайте такожНова брехня російських ЗМІ: спостерігачі АБСЄ на псевдовиборах1. Магдалена Ташева, Болгарія, журналістка, політична партія націоналістичного типу “Атака”, що виступає за вихід Болгарії з НАТО та Європейського Союзу;

2. Олександр Гегальчій, Чехія, уродженець Закарпаття, який проживає в Чехії, прихильних самопроголошеної республіки «Підкарпатська Русь», активно спілкується із сепаратистами Закарпаття і терористом ПетромГецком;

3. Ярослав Дуброва, Чехія, сенатор чеського парламенту, партія «NorthBohemians.Cz», колишній комуніст;

4. Алесандро Мусоліно, Італія, член правоцентристської партії «Вперед, Італія!», пов’язаної із Сільвіо Берлусконі;

5. Бела Ковач, Угорщина, партія “Йоббік” – угорська націоналістична партія;

6. Евольд Штодлер, Австрія, колишній член Австрийської партії свободи. Австрійська партія Свободи – популістська партія з антиісламськоюпозицією;

7. Сотурос Зарянопулос, Греція, член комуністичної партії Греції, яка проповідує ідеали сталінізму;

8. Георгіос Ламбрулес, Греція, член комуністичної партії Греції, яка проповідує ідеали сталінізму;

9. Фабріціо Бертот, Італія, був міським головою передмістя Турину, та у 2012 році був усунутий від виконання обов’язків через розслідування зв’язків з мафією (угрупування Ндрагета, одне з найбільш могутніх у світі);

10. Мартон Дьендьєши, Угорщина, член націоналістичної партії «За кращу Угорщину», депутат угорського парламенту, націоналіст, антисеміт;

11. Франк Крейельман, Бельгія, представлений ДНРівцями як депутат Європарламенту, проте таким не є; входить до Фламандського Блоку, фашистській партії, яка сприяє сепаратизму і яка у 2004 році була оголошена бельгійським судом поза законом;

12. Владімір Джуканович, Сербія, член Сербської прогресивної партії, створеної у жовтні 2008 року колишнім лідером сербських радикалів Томиславом Ніколичем;

13. Владімір Кршлянін, Сербія, член партії “Загальносербський народний фронт”, сербський націоналіст;

14. Ладіслав Земанек, Чехія, чеський журналіст, заступник голови чеської партії “Народна демократія”, що виступає проти об’єднаної Європи;

15. Вільям Лонгауер, Словаччина, секретар словацького Союзу борців проти фашизму, який тісно співпрацює з урядом РФ;

16. Жан-Люк Шаффхаузер, Франція, учасник крайньоправої коаліції Rassemblement bleu Marine, один з депутатів Європарламенту, який виступає проти ратифікації Угоди про асоціацію з Україною;

17. Френк Абернатті, США, адвокат, американський бізнесмен, який має бізнес в Україні;

18. Фабрис Баур (Beaur), Бельгія, член націонал-більшовицької партії Le Particommunautaire national-européen.

МВС заявляє про неприпустимість участі іноземних громадян у незаконних процесах, що відбуваються на територіях, які тимчасово контролюються бандформуваннями та іноземними найманцями. МВС визначає данні дії іноземних громадян як протиправні і передає отримані матеріали до СБУ, як до уповноваженого державного органу.

Міністерство внутрішніх справ звертається до Служби безпеки України з проханням кваліфікувати діяльність сказаних іноземних громадян і дати відповідну правову оцінку.

Крім того, МВС звертається до Міністерства іноземних справ України із проханням ужити належних заходів для забезпечення оголошення даних іноземних громадян персонами нон-грата на території України, та передачі інформації щодо їхньої участі в протиправних діях на території України відповідним урядовим установам у цих країнах.